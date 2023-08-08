Suami Ketahuan Selingkuh, Natalie Portman Gugat Cerai

LOS ANGELES - Natalie Portman cerai dengan suaminya, Benjamin Millepied, setelah 11 tahun menikah. Perselingkuhan suami menjadi alasan perpisahan.

Ya, di pertengahan Juni 2023, Benjamin Millepied ketahuan punya hubungan gelap dengan wanita lain. Di momen itu, Natalie Portman masih memaafkan dan ingin mempertahankan rumah tangganya.

Tapi, berjalannya waktu Portman memilih untuk berpisah. Menurut sumber terpercaya pada Us Magazine, sejatinya kedua belah pihak mencoba memperbaiki semuanya, tapi keputusan cerai bulat dipilih.

"Setelah gosip Millepied selingkuh, mereka mencoba untuk memperbaiki pernikahan mereka. Tapi, keputusan cerai dipilih," kata sumber terpercaya, dikutip MNC Portal, Selasa (8/8/2023).

Bukti dari telah pisahnya Portman dengan Millepied adalah ketika aktris berusia 42 tahun itu tidak mengenakan cincin kawin selama acara Angel City FC di Sydney, Australia. Padahal di hari itu, Portman dan Millepied genap menikah 11 tahun.

Menurut laman Us Magazine, perempuan yang diduga jadi pelakor dalam pernikahan Nathalie Portman dan Benjamin Millepied adalah Camilla Étienne, seorang aktivis iklim berusia 25 tahun.

Meski gosip ini berhembus kencang, bahkan sampai ke telinga Portman, istri sah memilih untuk setia dengan suaminya.

"Nathalie percaya kalau hubungan antara Benjamin dengan pelakor itu hanyalah hubungan bodoh yang gak berarti apa-apa," kata seorang sumber.