10 Artis Indonesia Ini Ternyata Doyan Barang Branded

JAKARTA - Artis lekat dengan citra kehidupan yang glamour. Tak heran, kebanyakan selebriti kerap terlihat mengenakan barang-barang branded dan mewah.

Berikut ini Okezone merangkum 10 artis yang doyan barang branded, melansir berbagai sumber.

1. Syahrini

Penyanyi yang dijuluki Princess ini sejak dulu gemar mengenakan barang-barang branded jika dilihat dari unggahan Instagramnya. Bahkan, ia pernah memakai tas Hermes yang nilainya nyaris Rp1 miliar.

2. Nagita Slavina

Istri Raffi Ahmad ini juga kerap mengoleksi barang dari brand ternama mulai dari celana, rok, tas, baju, dan aksesoris lainnya. Gucci, Channel, masuk dalam brand barang koleksinya.

3. Titi Kamal

Artis Titi Kamal ternyata gemar dengan brand Hermes dan LV. Puluhan tas mewah tersusun rapi di lemari yang terletak di kamarnya.