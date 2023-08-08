Sinopsis Film Baby Driver, Aksi Ansel Elgort Mencari Kebebasan

JAKARTA - Sinopsis film Baby Driver akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Baby Driver adalah film aksi tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Edgar Wright.

Film ini dibintangi Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jon Hamm, Eiza González, Jamie Foxx, dan Jon Bernthal tampil sebagai peran pendukung.

Baby Driver mendapatkan 92% berdasarkan 395 ulasan profesional di situs web agregator ulasan Rotten Tomatoes, dengan peringkat rata-rata 8.1/10.

Sinopsis Film Baby Driver

Film ini menceritakan seorang anak bernama Baby yang memiliki masa lalu pahit. Dirinya harus kehilangan orang tua dalam sebuah kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, ia yang selamat mengalami tinitus. Untuk menghilangi dengungan di kupingnya, Baby kerap mendengarkan musik melalui ipod.

Baby juga mahir mengendalikan mobil. Bahkan ia kerap memacu mobilnya mengikuti beat dari musik yang didengarkan. Karena kemahiran ini, Baby kemudian direkrut oleh Doc untuk melancarkan aksi perampokan.

Setelah membayar utangnya, Baby berhenti dari kehidupan kriminalnya dan mulai mengantarkan pizza. Namun Doc tidak tinggal diam.

