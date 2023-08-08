Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Baby Driver, Aksi Ansel Elgort Mencari Kebebasan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:47 WIB
Sinopsis Film Baby Driver, Aksi Ansel Elgort Mencari Kebebasan
Sinopsis Film Baby Driver (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Baby Driver akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Baby Driver adalah film aksi tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Edgar Wright.

Film ini dibintangi Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jon Hamm, Eiza González, Jamie Foxx, dan Jon Bernthal tampil sebagai peran pendukung.

Sinopsis Film Baby Driver

Baby Driver mendapatkan 92% berdasarkan 395 ulasan profesional di situs web agregator ulasan Rotten Tomatoes, dengan peringkat rata-rata 8.1/10.

Sinopsis Film Baby Driver

Film ini menceritakan seorang anak bernama Baby yang memiliki masa lalu pahit. Dirinya harus kehilangan orang tua dalam sebuah kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, ia yang selamat mengalami tinitus. Untuk menghilangi dengungan di kupingnya, Baby kerap mendengarkan musik melalui ipod.

Baby juga mahir mengendalikan mobil. Bahkan ia kerap memacu mobilnya mengikuti beat dari musik yang didengarkan. Karena kemahiran ini, Baby kemudian direkrut oleh Doc untuk melancarkan aksi perampokan.

Setelah membayar utangnya, Baby berhenti dari kehidupan kriminalnya dan mulai mengantarkan pizza. Namun Doc tidak tinggal diam.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement