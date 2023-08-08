Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sophia Latjuba Ulang Tahun ke-53, Ini Film yang Pernah Dibintangi

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:17 WIB
Sophia Latjuba Ulang Tahun ke-53, Ini Film yang Pernah Dibintangi
Sophia Latjuba ultah ke-53 (Foto: IG Sophia Latjuba)
JAKARTA - Sophia Latjuba berusia 53 tahun. Usia hanyalah angka, Sophia Latjuba tetap cantik seperti saat dulu pertama kali terjun ke dunia perfilman Indonesia. Ya, Sophia memang mengawali karir sebagai seorang model sekaligus bintang film.

Sederet judul film layar lebar sejak 1987 silam pernah menampilkan akting ciamik Sophia Latjuba. Mulai dari genre drama, romansa, komedi, hingga horor pun sudah dijajal oleh mantan istri Michael A. Villareal ini.

Berikut ini ada beberapa judul film terbaik yang pernah diperankan oleh Sophia Latjuba.

1. Bilur - Bilur Penyesalan

Bilur- Bilur penyesalan merupakan debut Sophia Latjuba sebagai aktris film. Beradu akting dengan Deddy Mizwar, Sophia memerankan tokoh, Paramitha, anak dari dosen bernama Handoko yang dibintangi Pitrajaya Burnama.

Dikisahkan Roy (Deddy Mizwar) kesal lantaran ujian dari dosen Handoko tak pernah lulus. Ternyata, Handoko menyimpan sentimen tersendiri lantaran Roy dan dan putrinya Paramitha saling mencintai.

Sophia Latjuba Ulang Tahun ke 53, Ini Film yang Pernah Dibintangi

2. Catatan Si Boy 5

Remaja masa lalu pasti sangat menggilai film Catatan si Boy. Di tahun 1991 silam, Sophia Latjuba bergabung dalam film yang dibintangi oleh Onky Alexander tersebut.

Sophia berperan sebagai Sheena, atasan cantik jelita yang naksir sosok Boy. Saat itu, Boy sendiri sedang coba membangun usaha di San Fransisco.

3. Rio Sang Juara

Rio Sang Juara karya sutradara Muchlis Raya ini dirilis tahun 1989 silam. Uniknya, film ini mengusung tema olahraga, drama, dan juga aksi laga.

Sophia Latjuba sendiri memerankan sosok istri Rio (Willy Dozan). Pria itu adalah petinju Tanah Air yang ingin sekali menyabet gelar juara dunia.

Halaman:
1 2 3
