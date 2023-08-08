Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

7 Urutan Gear Luffy di One Piece, Salah Satunya dari Kekuatan Dewa

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:03 WIB
7 Urutan Gear Luffy di One Piece, Salah Satunya dari Kekuatan Dewa
Gear Terbaru Luffy (Foto:Comicbook)
JAKARTA - Urutan gear Monkey D Luffy di One Piece memang sudah dipersiapkan lama oleh sang penulis, Eichiro Oda. Pasalnya, karakter utama dalam film kartun bajak laut terus berkembang dalam memeroleh kekuatan barunya.

Hal ini dikarenakan anak Monkey D Dragon memakan buah setan bernama Hito Hito no Mi model Nika. Buah tersebut, membuat siapapun yang menggunakannya akan memiliki kekuatan tidak terbatas.

Berikut urutan gear Luffy di One Piece setelah memakan buah setan Hito-Hito no Mi seperti dikutip dari laman Beebom, pada Selasa (8/8/2023).

1. Gear 1

Luffy

Pada episode awal, diceritakan Luffy memakan buah setan pada umur 7 tahun. Saat itu, kemampuannya menjadi manusia karet muncul untuk pertama kali. Dalam Gear 1, serangan yang digunakan Luffy bernama ‘Gomu Gomu no… no pistol’.

Dengan begitu, Luffy bisa memelarkan tubuhnya ke atas, samping, maupun depan untuk memukul lawan. Dia juga bisa merentangkan tangan dan kakinya untuk menyerang lawan. Tak hanya itu, tubuhnya juga menangkis peluru.

Halaman:
1 2 3
