Sinopsis Film The Last Samurai, Berakhirnya Pasukan Legendaris Jepang

JAKARTA - Sinopsis film The Last Samurai akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Last Samurai adalah sebuah film drama aksi tahun 2003 yang disutradarai dan diproduksi bersama oleh Edward Zwick, yang juga menulis skenario bersama John Logan dan Marshall Herskovitz.

Film ini dibintangi oleh Ken Watanabe sebagai pemeran utama, dengan Tom Cruise, yang juga ikut memproduseri film tersebut.

Rotten Tomatoes memberikan ulasan 66% ulasan positif untuk film tersebut berdasarkan 223 ulasan, dengan skor rata-rata 6,40/10.

Sinopsis Film The Last Samurai

Pada tahun 1876, mantan Kapten Angkatan Darat AS Nathan Algren, seorang prajurit terampil yang telah menjadi pecandu alkohol karena mengalami trauma dengan kekejaman yang dilakukannya selama Perang Indian Amerika. Ia didekati oleh mantan komandannya Kolonel Bagley.

Bagley memintanya untuk melatih Tentara Kekaisaran Jepang yang baru dibentuk untuk seorang pengusaha Jepang, Omura, yang bermaksud menggunakan tentara untuk menekan pemberontakan Samurai melawan kaisar baru Jepang.

Terlepas dari kebenciannya pada Bagley, Algren yang miskin menerima pekerjaan itu demi uang. Dia ditemani ke Jepang oleh teman lamanya, Sersan Zebulon Gant. Saat tiba, Algren bertemu dengan Simon Graham, seorang penerjemah Inggris yang memiliki pengetahuan tentang samurai.

Algren mengetahui bahwa tentara Kekaisaran hanyalah petani wajib militer dengan pelatihan yang buruk dan sedikit disiplin. Saat melatih mereka untuk menembak, Algren diberi tahu bahwa samurai tersebut menyerang salah satu rel kereta api Omura; Omura mengirim pasukan ke sana, meskipun Algren memprotes bahwa mereka belum siap.

Pertempuran adalah bencana, karena wajib militer yang tidak disiplin dialihkan, dan Gant terbunuh. Algren berjuang sampai akhir sebelum dia dikepung; berharap untuk mati, dia ditawan ketika pemimpin samurai Katsumoto memutuskan untuk menyelamatkannya; Jenderal Hasegawa, mantan Samurai yang bertugas di Tentara Kekaisaran, melakukan seppuku daripada ditawan.

Algren dibawa ke desa Katsumoto dan, atas permintaan Katsumoto, dibawa oleh Taka, saudara perempuan Katsumoto dan janda seorang samurai yang dibunuh oleh Algren. Meskipun pada awalnya dia diperlakukan dengan buruk, dia akhirnya mendapatkan rasa hormat samurai dan tumbuh dekat dengan Katsumoto.

Dengan bantuan Taka, Algren mengatasi alkoholisme dan rasa bersalahnya, mempelajari bahasa dan budaya Jepang, dan dilatih dalam seni kenjutsu. Dia mengembangkan simpati untuk para samurai, yang kesal karena laju teknologi modern telah mengikis tradisi masyarakat mereka. Algren dan Taka mengembangkan kasih sayang yang tak terucapkan satu sama lain.

Suatu malam, sekelompok ninja menyusup ke desa dan berusaha membunuh Katsumoto. Algren menyelamatkan hidup Katsumoto, dan kemudian membantu mempertahankan desa, menyimpulkan bahwa Omura pasti menyewa ninja. Katsumoto meminta pertemuan dengan Kaisar Meiji di Tokyo. Dia membawa Algren, berniat untuk membebaskannya.

