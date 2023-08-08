Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Aurelia Charlotta Hadirkan Bisakah, Ramaikan Tren Pop Ballad di Tanah Air

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:59 WIB
Aurelia Charlotta Hadirkan <i>Bisakah</i>, Ramaikan Tren Pop Ballad di Tanah Air
Aurelia Charlotta. (Foto: Dok. Trafis Production)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi pendatang baru Aurelia Charlotta merilis single pertamanya bertajuk Bisakah. Lagu ini turut meramaikan genre pop ballad yang belakangan sedang hits di industri musik Tanah Air.

Kepada Okezone, Charlotta menceritakan lebih lengkap cerita yang terkandung dalam lagu ciptaan Trakast, Yafi, dan Seto Bramana ini. Bisakah mengisahkan tentang perasaan terhadap seseorang yang sudah punya kekasih.

"Menceritakan tentang seseorang yang lagi bingung. Dia lagi suka sama orang, tapi bisa enggak ya? Karena yang dia suka ini ternyata udah punya pacar," ujar Charlotta saat berkunjung ke Gedung Sindo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Meski tidak memiliki pengalaman yang serupa dengan cerita lagunya, Charlotta langsung jatuh cinta ketika diperdengarkan pertama kali. Ia langsung memilihnya sebagai single pertamanya untuk dirilis.

Mengenai proses rekaman lagunya, Charlotta mengaku take beberapa kali hingga dia merasa hasilnya sudah sempurna. Proses produksi ditambah dengan pengerjaan video klipnya memakan waktu 2 bulan.

