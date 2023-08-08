JAKARTA - Benarkah pendengar lagu Taylor Swift punya IPK tinggi? Pertanyaan ini akan kami jawab berdasarkan hasil survei yang dilakukan College Rover kepada 1.025 mahasiswa di Amerika Serikat.
Survei tersebut dilakukan kepada mahasiswa berusia 18 hingga 25 tahun dengan menampilkan playlist lagu mereka di Spotify. Dari survei tersebut ditemukan fakta bahwa sekitar 30 persen responden memiliki lagu Bad Blood dalam playlist mereka.
Di belakang Taylor Swift ada sederet nama penyanyi populer lainnya dengan persentase sebagai berikut:
1.Taylor Swift (30 persen)
2.The Weeknd (29persen)
3.SZA (26 persen)
4.Harry Style (24 persen)