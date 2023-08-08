3 Negara dengan Fans K-Pop Terbesar, Indonesia Tertinggi

JAKARTA – Negara dengan fans K-pop terbesar dipegang Indonesia. Hal itu tak mengherankan lantaran sejak generasi pertama sekitar akhir 90an hingga awal 2000an, penikmat musik di Tanah Air telah cukup familiar dengan para grup Idol seperti SechsKies, Seo Taiji, S.E.S, Shinwa, hingga H.O.T.

Namun, kini fenomena K-pop atau musik pop asal Korea Selatan (Korsel) telah mengglobal. Terbukti dari generasi ke generasi, mereka dapat melakukan tur atau konser dunia. Mulai dari Asia, Amerika, hingga Eropa telah menerima musik K-pop dengan terbuka.

Nah, berikut ini urutan negara dengan fans K-Pop terbanyak di dunia versi Okezone.

1. Filipina





Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara ini termasuk memiliki fans Kpop terbesar. Hal itu dibuktikan dari banyaknya trending topik di media sosial tentang para Idol. Bahkan, mereka memiliki sejumlah Idol yang dianggap seperti ‘anak’ sendiri. Salah satu Idol yang begitu dicintai di Filipina adalah Sandara Park 2NE1.

Selain itu, grup-grup K-pop yang punya fanbase cukup besar di Filipina di antaranya BLACKPINK, NCT, TWICE, Treasure, EXO, SEVENTEEN, hingga Stray Kids. Adapun para penggemarnya rata-rata berusia 20-30an tahun.