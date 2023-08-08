Ungkapan Manis Rose di Perayaan Anniversary BLACKPINK Ke-7: Keberkahan dalam Hidup

SEOUL - BLACKPINK sedang berbahagia karena sedang merayakan anniversary ketujuh tahun, Selasa (8/8/2023). Perayaan ini tentu menjadi hal spesial untuk seluruh member BLACKPINK, termasuk Rose.

Mengutip dari Instagram @roses_are_rosie, Rose terlihat mengunggah foto-foto kenangannya dengan seluruh member BLACKPINK. Mulai dari foto saat BLACKPINK konser hingga foto member BLACKPINK saat masih anak-anak.

Dalam caption foto, pertama-tama Rose mengucapkan selamat anniversary dan terima kasih untuk seluruh member BLACKPINK yang telah berjuang bersamanya selama 7 tahun terakhir.

“BLACKPINK Hari ini adalah peringatan 7 tahun!! Ada begitu banyak hal yang ingin saya katakan kepada Blink dan Blackpink.. Saya tidak tahu apakah saya harus memulai dengan mengucapkan terima kasih atau maaf,” tulis Rose dalam kolom caption.

“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas ulang tahun ke 7 kami!!! Selamat ulang tahun ke 7 untuk Blackpink. Saya sangat mencintai dan.. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota kami yang telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, bukan 7 tahun,” lanjutnya.

Tidak hanya sampai di situ, perempuan bernama asli Park Chae Young ini mengaku jika BLACKPINK adalah anugrah terindah untuk hidupnya. Bersama BLACKPINK, Rose berhasil mewujudkan impiannya menjadi penyanyi. Dirinya pun kembali mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang terlibat di dalam kesuksesan BLACKPINK.

“Terima kasih, Blackpink karena telah menjadi berkah dalam hidup saya. Saya benar-benar dapat mengalami segalanya dan lebih dari apa yang pernah saya impikan untuk tumbuh sebagai seniman yang bercita-cita tinggi,” tulis Rose.

“Terima kasih, terima kasih dan terima kasih seribu kali. Blackpink, Blinks, Teddy, YG entertainment dan semua orang yang percaya@blackpinkofficialselama tujuh tahun terakhir. Hatiku begitu penuh. Saya tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya untuk setiap orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan tujuh tahun ini bersama kami berempat,” imbuhnya.

