HOME CELEBRITY TV SCOOP

Yafi Tesa Bintangi Sinetron Emak Gue Jawara, Jadi Anak Cut Meyriska

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:30 WIB
Yafi Tesa Bintangi Sinetron <i>Emak Gue Jawara</i>, Jadi Anak Cut Meyriska
Yafi Tesa. (Foto: Instagram)




JAKARTA - Aktris muda berbakat Yafi Tesa ikut bermain peran dalam drama sinetron Emak Gue Jawara, dengan berperan sebagai Bunga.

Yafi menjelaskan bahwa Bunga memiliki karakter yang sangat baik hati. Ia adalah gadis yang sangat menyayangi keluarganya.

“Aku berperan sebagai Bunga, anak dari Mama Dinda. Bunga ini karakternya sangat mencintai ayah, ibu dan juga adiknya,” kata Yafi kepada awak media, saat ditemui di lokasi syuting Emak Gue Jawara, di kawasan Bojongsari, Depok, Senin (7/8/2023).

Yafi mengaku nyaman selama menjalani beberapa hari syuting. Pasalnya, para pemain dan kru di lokasi menciptakan lingkungan yang nyaman juga.

