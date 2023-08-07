Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacar Ngebet Nikah, Dewi Perssik Belum Bernyali

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |23:03 WIB
Pacar Ngebet Nikah, Dewi Perssik Belum Bernyali
Dewi Perssik. (Foto: Instagram/@dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik mengaku belum siap menikah lagi. Hal ini berbanding terbalik dengan sang kekasih, Rully, yang ingin segera meminangnya.

"Sekarang pun kalau mau nikah bisa, apalagi lakinya minta nikah mulu," ujar Dewi Perssik di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

Pasalnya, pelantun Mimpi Manis ini sudah pernah gagal menikah sebanyak tiga kali. Pengalaman itu membuatnya berhati-hati.

"Aku kan pernah gagal dalam rumah tangga, aku juga takut," ujar Dewi Perssik.

Oleh karena itu, banyak hal yang dipikirkan oleh pemilik goyang gergaji itu. Ia tidak ingin luluh dengan rayuan-rayuan lelaki.

"Cuma kan aku masih harus banyak belajar dari masalah kemarin. Kalau laki-laki kan cepat banget move on nya segala cepat nikah. Kalau perempuan kan butuh waktu," terang Dewi Perssik.

Halaman:
1 2
