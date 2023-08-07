Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Lawas Terkaya di Indonesia, Salah Satunya Masuk Kelompok The Big Five

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |04:30 WIB
5 Artis Lawas Terkaya di Indonesia, Salah Satunya Masuk Kelompok <i>The Big Five</i>
Artis Lawas Terkaya di Indonesia (Rano Karno/Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAArtis lawas terkaya di Indonesia menjadi pembahasan menarik yang akan diulas dalam artikel ini. Sebagai artis senior, wajah artis-artis berikut ini tentunya sudah tak asing lagi bagi masyarakat.

Meniti karier sejak puluhan tahun lalu membuat kekayaan para artis ini tak perlu lagi diragukan. Bahkan mereka juga sempat disebut-sebut sebagai artis dengan bayaran termahal pada masanya.

Berikut, artis lawas terkaya di Indonesia:

1. Roy Marten

Rpy Marten

Roy Marten menjadi salah satu aktor yang memiliki bayaran termahal pada masanya. Bahkan ia masuk dalam kelompok bintang The Big Five bersama Yati Octavia, Robby Sugara, Doris Callebaute dan Yenny Rachman.

Bergabungnya Roy Marten dengan The Big Five tentu lantaran ia memiliki bayaran termahal. Bahkan di era 70-an itu, ia mampu meraih Rp5 juta per film.

2. Deddy Mizwar

Deddy Mizwar

Aktor Deddy Mizwar diperkirakan memiliki kekayaan mencapai Rp24,4 miliar. Bahkan ia disebut-sebut sebagai salah satu artis lawas terkaya.

Deddy Mizwar sendiri diketahui sudah terjun ke dunia hiburan sejak 1974. ia juga sempat bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, serta menjajal dunia politik dengan menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jabar 2013 mendampingi Ahmad Heryawan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement