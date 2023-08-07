5 Artis Lawas Terkaya di Indonesia, Salah Satunya Masuk Kelompok The Big Five

JAKARTA - Artis lawas terkaya di Indonesia menjadi pembahasan menarik yang akan diulas dalam artikel ini. Sebagai artis senior, wajah artis-artis berikut ini tentunya sudah tak asing lagi bagi masyarakat.

Meniti karier sejak puluhan tahun lalu membuat kekayaan para artis ini tak perlu lagi diragukan. Bahkan mereka juga sempat disebut-sebut sebagai artis dengan bayaran termahal pada masanya.

Berikut, artis lawas terkaya di Indonesia:

1. Roy Marten

Roy Marten menjadi salah satu aktor yang memiliki bayaran termahal pada masanya. Bahkan ia masuk dalam kelompok bintang The Big Five bersama Yati Octavia, Robby Sugara, Doris Callebaute dan Yenny Rachman.

Bergabungnya Roy Marten dengan The Big Five tentu lantaran ia memiliki bayaran termahal. Bahkan di era 70-an itu, ia mampu meraih Rp5 juta per film.

2. Deddy Mizwar

Aktor Deddy Mizwar diperkirakan memiliki kekayaan mencapai Rp24,4 miliar. Bahkan ia disebut-sebut sebagai salah satu artis lawas terkaya.

Deddy Mizwar sendiri diketahui sudah terjun ke dunia hiburan sejak 1974. ia juga sempat bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, serta menjajal dunia politik dengan menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jabar 2013 mendampingi Ahmad Heryawan.