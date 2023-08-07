Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Masih Ngotot Sebut MA Bukan Lulusan SD: Dia Homeschooling

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:00 WIB
Pinkan Mambo Masih Ngotot Sebut MA Bukan Lulusan SD: Dia Homeschooling
Pinkan Mambo. (Foto: Instagram/@pinkan_mambo)
A
A
A

JAKARTA - Artis Pinkan Mambo membantah pengakuan MA, yang menyebut dirinya lulusan Sekolah Dasar (SD). Ia menegaskan sang anak sebenarnya menempuh homeschooling.

"MA itu sekolah, yang MA bilang cuma sampai SD itu salah. Dia sekolah terus," ujar Pinkan Mambo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

"Cuma kan homeschooling jadi mungkin jenjangnya kan langsung paket A, paket B, paket C," tambah Pinkan Mambo.

Selanjutnya, Pinkan Mambo menerangkan alasan sang putri harus terlambat sekolah. Lantaran saat itu, MA harus mengurus administrasi perpindahan karena ia sempat tinggal di Amerika.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163849/pinkan_mambo-ZGfR_large.jpg
Pinkan Mambo Jualan Pisang Goreng Rp200.000, Suami: Buset, Keras Amat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159597/pinkan_mambo-alSL_large.jpg
Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilan Penuh Minyak Bikin Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156075/pinkan_mambo-wRtH_large.jpg
Biodata Pinkan Mambo, Musisi yang Banting Setir Jualan Donat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/33/3072851/pinkan_mambo-tIZD_large.jpg
Pisah dari Arya Khan, Pinkan Mambo Ingin Fokus Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071863/pinkan_mambo-jmuU_large.jpg
Bongkar Kelakuan Arya Khan, Pinkan Mambo : Rasanya Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071845/pinkan_mambo-dh52_large.jpg
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement