Pinkan Mambo Masih Ngotot Sebut MA Bukan Lulusan SD: Dia Homeschooling

JAKARTA - Artis Pinkan Mambo membantah pengakuan MA, yang menyebut dirinya lulusan Sekolah Dasar (SD). Ia menegaskan sang anak sebenarnya menempuh homeschooling.
"MA itu sekolah, yang MA bilang cuma sampai SD itu salah. Dia sekolah terus," ujar Pinkan Mambo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).
"Cuma kan homeschooling jadi mungkin jenjangnya kan langsung paket A, paket B, paket C," tambah Pinkan Mambo.
Selanjutnya, Pinkan Mambo menerangkan alasan sang putri harus terlambat sekolah. Lantaran saat itu, MA harus mengurus administrasi perpindahan karena ia sempat tinggal di Amerika.