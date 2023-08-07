Dinar Candy Bantah Ribut dengan Pamela Safitri Cuma Gimmick, Ngaku Banyak Job

JAKARTA - Disjoki Dinar Candy tengah berseteru dengan pedangdut Pamela Safitri. Namun, banyak yang menilai hal ini hanya gimmick alias cari sensasi.

Namun, Dinar Candy tegas membantahnya. Mantan kekasih Ridho Ilahi ini beralasan kondisi keuangannya masih aman.

Bahkan ia kebanjiran job di beberapa kota, belum lagi konten Instagram. Sehingga dia tak butuh cari sensasi demi mendapatkan uang.

"Kalau aku pribadi tur lagi banyak, kalau aku pribadi buat nyari sensasi akau nggak butuh. Seminggu aku bisa 3-4 kota," jelas Dinar Candy di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

Tak tanggung-tanggung, Dinar Candy menantang personel Dua Serigala itu jika berani dan sudah latihan untuk melawannya di atas ring.