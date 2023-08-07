Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jeje Govinda Yakin Syahnaz Tak Akan Selingkuh Lagi: Gue Lihat Dia Berubah

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:34 WIB
Jeje Govinda Yakin Syahnaz Tak Akan Selingkuh Lagi: Gue Lihat Dia Berubah
Jeje Govinda dan Syahnaz Sadiqah. (Foto: Instagram/@ritchieismail)
A
A
A

JAKARTA - Jeje Govinda mengakui betapa kacau perasaannya saat perselingkuhan Syahnaz Sadiqah terbongkar. Hal ini dia ungkapkan di depan sang kakak ipar, Raffi Ahmad. 

“Yang pertama sih ya yang gua rasain setelah kejadian itu berat banget buat hidup gua. Karena gua tuh ke istri sayangnya ampun-ampunan deh,” ucap Jeje Govinda, dikutip dari YouTube RANS Entertainment, Minggu (6/8/2023).

“Gua tuh kaya kacau banget, mungkin orang lihat gua kaya tenang, tapi sebenarnya gua hancur-sehancur-hancurnya,” kata Jeje Govinda. 

Namun Jeje mengaku dirinya memang bukan sosok yang mudah untuk berbagi cerita dengan orang lain. Semua masalah rumah tangganya dia pendam sendiri. Jeje lebih memilih dan berdoa pada Yang Maha Kuasa untuk membantunya melewati masalah rumah tangganya ini.

Jeje menganggap lima tahun awal pernikahan seperti kebanyakan orang lainnya, akan ada banyak masalah menghadang. Salah satunya perselingkuhan yang dilakukan sang istri.

Halaman:
1 2
