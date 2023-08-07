Jadi Kreator, Janto Junior Simkoputera Suarakan Work Life Balance

JAKARTA - Janto Junior Simkoputera merupakan seorang konten kreator Tanah Air. Melalui kontennya, ia bahkan kerap menyuarakan tentang work life balanced.

Menurut pria lulusan University of San Francisco dengan gelar Bachelor of Science in Business Administration ini, keseimbangan merupakan salah satu kunci dari kualitas hidup. Bahkan di akun Instagramnya @jjsimkoputera, Janto sering membuat konten-konten yang menyentuh hati banyak orang.

"Saya selalu percaya dimana yang pertama kita harus memiliki hubungan yang intim dengan sang pencipta kita, kedua keluarga, ketiga pekerjaan dan keempat berdampak bagi sesama," paparnya.

Banyaknya konten yang menyentuh hati, Janto tentunya sempat melalui perjalanan hidup yang panjang, sebelum akhirnya sampai di titik ini. Ia diketahui sempat bekerja sebagai relationship manager di Singapura hingga pernah meraih gelar sebagai Vice President di BNP Paribas dengan AUM (asset under management) yang cukup besar diatas USD 100 juta di umur 28 tahun.

Setelahnya, ia pun memilih untuk kembali Indonesia dan merintis usaha baru yang berfokus di pergudangan serta resort di kawasan Cikarang, Pati, Bali dan Lombok.

Namun, di tengah kesibukannya dalam hal pekerjaan dan keluarga, ia juga memiliki pelayanan dalam bentuk komunitas Kristen yakni FUSE Jakarta. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya merasa perlu untuk menjadi berkat bagi banyak orang.