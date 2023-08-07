Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Kreator, Janto Junior Simkoputera Suarakan Work Life Balance

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |17:05 WIB
Jadi Kreator, Janto Junior Simkoputera Suarakan <i>Work Life Balance</i>
Janto Junior Simkoputera (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Janto Junior Simkoputera merupakan seorang konten kreator Tanah Air. Melalui kontennya, ia bahkan kerap menyuarakan tentang work life balanced.

Menurut pria lulusan University of San Francisco dengan gelar Bachelor of Science in Business Administration ini, keseimbangan merupakan salah satu kunci dari kualitas hidup. Bahkan di akun Instagramnya @jjsimkoputera, Janto sering membuat konten-konten yang menyentuh hati banyak orang.

"Saya selalu percaya dimana yang pertama kita harus memiliki hubungan yang intim dengan sang pencipta kita, kedua keluarga, ketiga pekerjaan dan keempat berdampak bagi sesama," paparnya.

Banyaknya konten yang menyentuh hati, Janto tentunya sempat melalui perjalanan hidup yang panjang, sebelum akhirnya sampai di titik ini. Ia diketahui sempat bekerja sebagai relationship manager di Singapura hingga pernah meraih gelar sebagai Vice President di BNP Paribas dengan AUM (asset under management) yang cukup besar diatas USD 100 juta di umur 28 tahun.

Janto Junior Simkoputera

Setelahnya, ia pun memilih untuk kembali Indonesia dan merintis usaha baru yang berfokus di pergudangan serta resort di kawasan Cikarang, Pati, Bali dan Lombok.

Namun, di tengah kesibukannya dalam hal pekerjaan dan keluarga, ia juga memiliki pelayanan dalam bentuk komunitas Kristen yakni FUSE Jakarta. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya merasa perlu untuk menjadi berkat bagi banyak orang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement