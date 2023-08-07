Mengenal Masadans, Buta Warna Parsial Tapi Laris Jadi Videografer Artis hingga YouTuber

JAKARTA - Muhammad Fardan Subhan atau biasa dikenal dengan masadans, memilik kondisi buta warna parsial. Namun hal ini tidak membatasinya dalam berkarya sebagai videografer atau video editor.

Masadans menggeluti profesi ini sekitar 10 tahun. Mulai dari Rossa, Judika, Brisia Jodie, Grup Band Vierratale, hingga Youtuber terkenal Agung Hapsah pernah menjadi kliennya.

Tentu bukan hal yang mudah melakukan pekerjaan dengan kondisi buta warna parsial. Kepada BuddyKu, Masadans mengaku sempat tak percaya diri dengan kekurangan itu.

Tetapi untungnya, Masadans berdamai dan menerima kondisinya. Ia belajar bagaimana cara mengatasinya dengan lebih mendalami dunia videografer.

“Kalo orang normal biasanya pake mata mereka sebagai patokan saat warnain video, Gue belajar ngebaca lumetri scopes sebagai patokan, jadi warna yang dihasilkan malah bisa jadi lebih akurat,” Ucap Masadans kepada tim buddyku