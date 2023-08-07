Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Masadans, Buta Warna Parsial Tapi Laris Jadi Videografer Artis hingga YouTuber

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |17:05 WIB
Mengenal Masadans, Buta Warna Parsial Tapi Laris Jadi Videografer Artis hingga YouTuber
Mengenal Masadans (Foto: BuddyKu)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Fardan Subhan atau biasa dikenal dengan masadans, memilik kondisi buta warna parsial. Namun hal ini tidak membatasinya dalam berkarya sebagai videografer atau video editor.

Masadans menggeluti profesi ini sekitar 10 tahun. Mulai dari Rossa, Judika, Brisia Jodie, Grup Band Vierratale, hingga Youtuber terkenal Agung Hapsah pernah menjadi kliennya.

Tentu bukan hal yang mudah melakukan pekerjaan dengan kondisi buta warna parsial. Kepada BuddyKu, Masadans mengaku sempat tak percaya diri dengan kekurangan itu.

Tetapi untungnya, Masadans berdamai dan menerima kondisinya. Ia belajar bagaimana cara mengatasinya dengan lebih mendalami dunia videografer.

“Kalo orang normal biasanya pake mata mereka sebagai patokan saat warnain video, Gue belajar ngebaca lumetri scopes sebagai patokan, jadi warna yang dihasilkan malah bisa jadi lebih akurat,” Ucap Masadans kepada tim buddyku

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/33/2849801/yudha-dan-fardan-berbagi-cerita-manfaat-jadi-kreator-konten-UcDgZi8k4F.jpg
Yudha dan Fardan Berbagi Cerita Manfaat jadi Kreator Konten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/19/33/2816421/ratu-nabilla-news-presenter-cantik-yang-terjun-nyaleg-ArI0rSn0lu.jpg
Ratu Nabilla, News Presenter Cantik yang Terjun Nyaleg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/20/33/2801950/pentingnya-story-telling-teknik-bercerita-yang-harus-diasah-kreator-konten-XZkkPg0xbU.jpg
Pentingnya Story Telling, Teknik Bercerita yang Harus Diasah Kreator Konten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/18/33/2800920/ingin-jadi-content-creator-sukses-lakukan-hal-ini-di-media-sosial-LW2OkVn2sj.jpg
Ingin Jadi Content Creator Sukses? Lakukan Hal Ini di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/598/2781485/tustel-fitur-video-buddyku-yang-bikin-kamu-jadi-content-creator-andal-TJj0gGqZK2.jpeg
Tustel, Fitur Video BuddyKu yang Bikin Kamu Jadi Content Creator Andal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/22/33/2769659/6-new-publisher-yang-gabung-di-buddyku-universe-G7qZXg6aQo.jpg
6 New Publisher yang Gabung di BuddyKu Universe
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement