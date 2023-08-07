6 Film Thailand Khusus Dewasa, Bertabur Adegan Panas

Film Thailand Khusus Dewasa, Bertabur Adegan Panas. (Foto: Jan Dara/Insect in the Backyard)

JAKARTA - Deretan film Thailand khusus dewasa, bertabur adegan panas. Film-film tersebut menyajikan alur cerita dan adegan vulgar yang sempat membuat pemerintah setempat mencekal penayangannya.

Penasaran dengan film Thailand khusus dewasa yang bertabur adegan panas? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Jumat (4/8/2023).

1.Mae Bia

Film Thailand khusus dewasa, bertabur adegan panas. (Foto: Mae Bia)

Mengusung genre horror, Mae Bia merupakan film Thailand khusus dewasa yang dirilis pada 17 September 2015. Film arahan Pundhevanop Dhewakul tersebut bercerita tentang hubungan misterius antara Mekhala (Karnpitchar Ketmanee) dengan seekor ular kobra.

2.Last Life in the Universe

Film Thailand khusus dewasa, bertabur adegan panas. (Foto: Last Life in the Universe)

Film Thailand khusus dewasa bertabur adegan panas selanjutnya adalah adalah Last Life in the Universe. Dirilis pada 8 Agustus 2003, film arahan Pen-ek Ratanaruang ini bercerita tentang seorang pustakawan asal Jepang yang jatuh cinta pada perempuan Thailand.

3.Insect in the Backyard

Film Thailand khusus dewasa, bertabur adegan panas. (Foto: Insect in the Backyard)

Dirilis pada 2010, Insect in the Backyard merupakan salah satu film Thailand khusus dewasa bertabur adegan panas. Film ini dianggap bar-bar karena menampilkan secara gamblang isu sensualitas dan prostitusi. Kisah dan adegannya yang terlalu sensual membuat Pemerintah Thailand mencekal penayangan film tersebut.