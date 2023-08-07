5 Fakta Menarik Lesti Kejora yang Baru Ulang Tahun ke-24

JAKARTA - Pedangdut Lesti Kejora baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada 6 Agustus 2023. Bahkan, sang suami, Rizky Billar, memberikan kado spesial berupa seekor kuda.

Lesti membutuhkan perjalanan panjang untuk sampai ke titik ini. Pelantun Zapin Melayu ini banyak menghadapi rintangan sebelum meraih kesuksesan dan kebahagiaan seperti sekarang.

Berikut ini Okezone ulas 5 fakta menarik Lesti Kejora, dilansir dari berbagai sumber.

1. Jebolan Ajang Pencarian Bakat

Lesti Kejora mengawali kariernya di industri musik Tanah Air lewat audisi ajang pencarian bakat dangdut di salah satu stasiun televisi swasta pada 2014. Kala itu, usianya masih 14 tahun.

Meski terhitung belia, bakat Lesti tak diragukan hingga berhasil menyabet gelar juara. Setelah itu, kariernya makin berkembang pesat.