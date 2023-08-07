Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Finalis Ajang Kecantikan Lapor Polisi Usai Dugaan Kasus Pelecehan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |16:36 WIB
Finalis Ajang Kecantikan Lapor Polisi Usai Dugaan Kasus Pelecehan
Ilustrasi pelecehan seksual (Foto: Pexels)
A
A
A

JAKARTA - Kisruh ajang kecantikan ramai diperbincangkan publik. Seorang finalis mengaku diminta telanjang untuk melakukan foto saat pemeriksaan tubuh.

Kini muncul kasus lain, seorang finalis lainnya menyambangi polisi. Ia diwakili kuasa hukumnya, melaporkan kejadian tersebut di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pelecehan seksual.

"Melakukan pelaporan terhadap dugaan adanya pelecehan yang dilakukan oleh MUID," kata Mellisa Anggraeni, kuasa hukum sang finalis.

Mellisa menjelaskan, kejadian tersebut terjadi dalam rangkaian kontes ajang kecantikan tersebut.

"Dari proses mereka menggelar acara Miss Universe sebelum dilakukannya grand final ada beberapa peristiwa yang terjadi ya dan itu diindikasi dugaan pelecehan," lanjut Mellisa.

"Kita duga dilanggar oleh Miss Universe Indonesia makanya hari ini kita mau langsung melaporkan di SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu). Nanti kita sampaikan ya, tapi hari ini kita fokus pada dugaan pelecehan yang dialami teman-teman," sambungnya.

