Susul Jin dan J-Hope, Suga BTS Segera Wajib Militer

SEOUL – Suga BTS akan menyusul J-Hope dan Jin melaksanakan wajib militer. Dia kini mempersiapkan keperluan guna mendaftarkan diri untuk mengikuti wamil.

Dalam pengumumannya, belum dibagikan tanggal pasti sang Idol dengan nama alter Agust D itu akan mendaftar. Akan tetapi, demi menenangkan hati para ARM –sebutan fans BTS- untuk bersiap melepas idolanya sementara ke wamil, pengumuman antisipasi disampaikan terlebih dahulu.

“Hello, ini BIGHIT MUSIC. Kami ingin menyampaikan informasi untuk para penggemar bahwa Suga telah memulai proses pendaftaran wajib militernya dengan mengajukan pembatalan penundaan wajib militer,” tulis BIGHIT MUSIC, dilansir dari Soompi, Senin (7/8/2023).

Label juga meminta dukungan para penggemar untuk Suga selama menjalani wajib militer.