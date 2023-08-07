Rizky Febian Ternyata Pernah Divonis Umurnya Hanya Bertahan 6 Bulan

JAKARTA - Rizky Febian terlahir secara prematur. Rizky Febian lahir ketika usia kandungan Lina Jubaedah baru tujuh bulan.

Alhasil, tubuh Rizky kala itu terbilang sangat mini. Bahkan, ukurannya hanya sebesar botol kecap berbahan beling.

"Gue kata nyokap gue, badan gue segede gini (botol kecap beling), nah kaki gue kaya permen kaki yang merah, urat-urat perut gue goyang-goyang," dikutip dari YouTube HAS Creative, Senin (7/8/2023).

Menurut cerita kekasih Mahalini itu, dirinya sampai diberikan lampu penerangan seperti ayam dalam kandang. Setiap harinya, bahkan berat badan Rizky semakin menurun.

"Yang bikin sedih itu adalah gue lahir (berat badannya) satu koma sekian, tapi setiap menuju ke hari berikutnya makin turun," lanjut kakak Putri Delina.

Tapi, bagian tersedihnya bukan itu, melainkan suatu kabar mengejutkan dari bidan. Kata bidan yang dahulu merawat Rizky Febian, usia putra sulung Sule dan Lina Jubaedah ini usianya hanya sampai setengah tahun saja.

"Sampai akhirnya bidan zaman dulu bilang oh ini hidupnya gak akan lebih dari 6 bulan, sedih lah keluarga," ucapnya.

Bersyukur, ucapan bidan sama sekali tidak terbukti. Penyanyi kelahiran 25 Februari 1998 itu mampu bertahan hingga menjadi sosok bintang yang memiliki banyak penggemar.