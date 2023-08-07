Dewi Perssik Cuek Disomasi Saipul Jamil, Minta Jangan Kepedean

JAKARTA - Perseteruan Dewi Perssik dan Saipul Jamil kini jadi sorotan. Sang pelantun Mimpi Manis bahkan disomasi oleh mantan suaminya.

Namun, dia tidak menggubris somasi Saipul. Ia hanya melimpahkan masalah itu ke kuasa hukumnya.

"(Kelanjutan somasi dari Saipul Jamil) nggak tahu," kata Dewi Perssik Tendean, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

"Semua sudah diserahin ke kuasa hukum," sambungnya.

Perempuan yang akrab disapa Depe itu mengingatkan agar Saipul Jamil tidak gede rasa alias kegeeran gara-gara podcast dirinya.

"Kalau sudah bilang aku tidak merasa dan jangan ke-geeran," tandas Dewi Perssik.