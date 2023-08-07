Venna Melinda Akui Tak Takut Jika Bertemu Ferry Irawan Lagi

JAKARTA - Venna Melinda mengaku tak takut jika bertemu lagi dengan Ferry Irawan. Terlebih Ferry hanya divonis hukuman selama 1 tahun penjara terkait kasus KDRT yang dilakukannya pada Venna.

Kepada awak media, Venna yang sempat terpuruk mentalnya, mengaku tidak takut jika suatu saat mantan suaminya itu tiba-tiba datang menemuinya.

"Saya selalu bilang saya tidak pernah membenci yang bersangkutan, begitupun keluarganya. Jadi ya saya nggak pernah takut apapun di titik saya ini," beber Venna Melinda saat ditemui di kediamannya, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Agustus 2023.

Bukan tanpa sebab, pasalnya dengan adanya kasus tersebut, ibu Verrell Bramasta itu menjadi kuat dan semakin percaya bahwa Tuhan selalu melindunginya.

"Justru saya selalu bersyukur kalaupun ada orang jahat berarti saya makin deket sama Allah. Karena begitu saya susah atau sakit hati saya cuma bisa bilang ya Allah beri saya kekuatan dan sampai detik ini saya kuat," ungkap Venna Melinda.