HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Beri Teguran ke Atta Halilintar yang Beri Anaknya Snack

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |10:45 WIB
Aurel Hermansyah Beri Teguran ke Atta Halilintar yang Beri Anaknya Snack
Atta Halilintar, Ameena dan Aurel Hermansyah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar baru-baru ini kena tegur oleh sang istri, Aurel Hermansyah. Pasalnya, pria 28 tahun itu ketahuan memberikan snack atau ciki kepada putrinya, Ameena Hanna Nur Hanna.

Momen tersebut bisa dilihat melalui video TikTok milik sang YouTuber. Dalam video tersebut, Arsya terlihat dua kali memasukan snack ke dalam mulutnya.

"Emang kamu boleh makan ini (snack) sama mama. Nggak boleh nak. Kamu bolehnya ini doang (biskuit)," ucap Atta Halilintar sambil memangku Ameena.

"Dimakan tapi udah. Makan lagi kak Atta," timpal Arsya yang melihat tangan Ameena masuk ke dalam bungkus snack dan kembali memakannya.

Atta Halilintar dan Ameena

Usai snack tersebut disingkirkan, bocah 1 tahun tahun itu sempat berkali-kali memintanya lagi. Mendengar perkataan Ameena yang meminta snack, Aurel pun bertanya pada suaminya.

"Mama mau lagi lagi lagi," ucap Ameena sambil menunjuk ke arah snack tersebut.

"Kamu udah ngasih ya sayang?," tanya Aurel yang sedang di makeup.

"Belum," jawab Atta singkat.

Lucunya, Arsya tampak menyebut bahwa Ameena sudah dua kali memakan snack tersebut hingga Aurel menegur suaminya.

"Ameena tadi ambil satu, habis itu ambil lagi," beber Arsya.

