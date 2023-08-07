Prilly Latuconsina Ikut Bersihkan Sampah usai Gelaran Jember Fashion Carnaval 2023

JAKARTA - Prilly Latuconsina baru-baru ini menjadi salah satu artis yang tampil dalam pagelaran Jember Fashion Carnaval (JFC) 2023. Perempuan 26 tahun ini bahkan sukses mencuri perhatian lewat kostum yang dikenakannya lantaran kreatif serta ramah lingkungan.

Menariknya, usai acara tersebut selesai, mantan kekasih Maxime Bouttier ini masih terus menjadi pusat perhatian. Pasalnya, bintang film Danur ini menyempatkan waktu untuk turun ke lokasi acara dan membersihkan sampah bersama komunitas Generasi Peduli Bumi.

“Semalam pukul 23:00 aku, tim dan volunteer @generasipedulibumi bersih-bersih di Jember setelah acara @iemberfashioncarnaval tetap semangat demi lingkungan yang bersih!,” tulis Prilly dikutip pada Senin (7/8/2023).

Melalui unggahannya, Prilly sempat mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang yang terlibat untuk membersihkan sampah. Ia juga memberikan pujian dan pesan kepada semua orang untuk lebih peduli dan bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.

"Terima kasih ya untuk kalian semua yang ikut mengumpulkan sampah semalam! kalian hebat!," paparnya.

Sementara itu, pada unggahan foto serta videonya di Instagramnya, Prilly terlihat cukup cekatan untuk memasukkan sampah yang berserakan ke dalam trash bag. Bahkan, ia pun merasa perlu bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dari acara tersebut.

"Mulai sekarang harus tanggung jawab sama sampah kalian sendiri yah! Jangan buang sampah sembarangan lagi!," tegasnya.

Aksi Prilly membersihkan sampah sontak mendapatkan pujian dari netizen. Pasalnya, ia mampu menjadi contoh positif bagi orang banyak, agar semakin peduli dengan lingkungan sekitar.