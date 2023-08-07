Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selebgram Marceline Carlos Aplikasikan Ilmu Psikologi Saat Terjun ke Dunia MUA

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |10:05 WIB
Selebgram Marceline Carlos Aplikasikan Ilmu Psikologi Saat Terjun ke Dunia MUA
Marceline Carlos (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Marceline Carlos merupakan seorang selebgram yang juga berprofesi sebagai seorang Makeup Artist (MUA). Ia bahkan tetap memilih jalan hidupnya sebagai MUA meski memiliki dua ijazah S1 di jurusan psikologi dan International business.

Ketertarikannya sejak kecil dengan dunia makeup, membuat Marceline Carlos memilih profesi tersebut sebagai jalan hidupnya. Bahkan, ia mengaku tertarik dengan dunia makeup sejak melihat ibunya merias diri demi menyempurnakan penampilannya.

"Saya sering lihat mama saya makeup. Itu selalu menarik perhatian saya," ujar Marceline Carlos kepada awak media.

Lantaran kagum dengan hal itu, Marceline pun sempat mengikuti kursus makeup di salah satu beauty school yang terkemuka di Jakarta. Bahkan hal itu dilakukannya saat masih duduk di bangku kuliah.

Marceline Carlos

"Awalnya untuk diri sendiri, lalu saya lanjut professional makeup dan bridal makeup," jelasnya.

Menariknya, ia turut mengaplikasikan ilmu psikologi yang didapatkannya saat terjun ke dunia MUA. Bahkan ilmu tersebut berguna agar dirinya bisa memahami karakter kliennya hingga mendapatkan hasil yang sesuai.

"Ilmu psikologi sangat membantu untuk memahami karakter dari masing-masing klien. Guna mendapatkan hasil makeup yang sesuai karakter dan menambah kepercayaan diri mereka.=," paparnya.

Selam 10 tahun berkarier, Marceline menyebut jika dirinya sudah banyak memiliki klien di dalam negeri hingga mancanegara. Bahkan, hasil riasannya kerap muncul di berbagai iklan media cetak dan elektronik.

Halaman:
1 2
