HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pasrah Urusan Jodoh, Venna Melinda: Kalau Nggak Dikasih di Dunia, Berarti di Surga

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |09:38 WIB
Pasrah Urusan Jodoh, Venna Melinda: Kalau Nggak Dikasih di Dunia, Berarti di Surga
Venna Melinda (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah memutus perceraian Venna Melinda dan Ferry Irawan sejak 3 Agustus 2023 kemarin. Kini, Venna dan Ferry diketahui telah resmi bercerai.

Kembali menjalani hidup sebagai janda tiga anak, Venna mengaku pasrah. Bahkan, saat disinggung apakah ia trauma dengan pria? Wanita 51 tahun ini tak memberikan jawaban pasti.

Dirinya hanya berharap jika memang Tuhan memberikannya jodoh, dia ingin sosok yang mampu membawa ke jalan kebaikan.

"Aku selalu bilang, kalau aku ada jodoh di dunia, kasih aku suami yang benar-benar bisa bawa aku ke surga-Mu ya Allah. Ketemu lagi sama Verrel, Athala, dan Vania," ujar Venna Melinda, dikutip dari YouTube Ngobrol Asix, Senin (7/8/2023).

Venna Melinda

Sementara itu, Venna sendiri tak memaksakan apabila memang hingga akhir hidupnya ia tak mendapat jodoh di dunia. Ia bahkan meyakini bahwa kelak di akhirat Allah bakal memberikannya jodoh terbaik.

"Kalau aku gak dikasih jodohnya disini, berarti aku dikasih jodohku di surga. Aku hanya ingin jadi orang yang benar-benar taat sama Allah," bebernya.

Selepas peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga perceraian yang dialami oleh Venna, dia mengaku semakin dekat pada Tuhan. Tak lagi berfokus pada dunia, Venna justru lebih mengejar ridho Sang Pencipta.

Halaman:
1 2
