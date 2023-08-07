Difitnah Ribut dengan YouTuber Pratiwi Noviyanthi, Dewi Perssik Kesal

JAKARTA - Dewi Perssik kesal dan emosi usai fotonya dipakai dalam sebuah thumbnail video di YouTube. Dalam thumbnail video tersebut, Dewi Perssik disebut menyenggol seorang YouTUber bernama Pratiwi Noviyanthi, yang merupakan konten kreator yang sering membagikan video berbagi dan menolong ODGJ (orang dengan gangguan jiwa).

Dalam thumbnail di salah satu video milik akun YouTube 'Diary Jurnalis', mantan istri Saipul Jamil itu terlihat menyemprot Pratiwi Noviyanthi. Bahkan tertulis bahwa Depe memberikan dukungannya pada mantan biduan dangdut, Neneng Savitrie saat bernyanyi lagi di studio rekaman.

"Dukungan penuh buat rekaman Neneng Savitrie, Depe langsung skakmat Pratiwi Noviyanthi," kata tulisan dalam thumbnail youtube Diary Jurnalis, dikutip pada Senin (7/8/2023).

Mengetahui hal tersebut, Depe pun sontak emosi. Pasalnya, ia sama sekali tak pernah berkomentar apapun tentang Pratiwi Noviyanthi.

"Fitnah lagiiii wkwkkwk kenal aja kagak wkwkkw bahas aja kagak wkwkkwk," tulis Dewi Perssik melalui kolom caption.

Wanita 37 tahun ini seorang tak habis pikir mengapa orang-orang tidak pernah bosan melayangkan fitnah padanya. Pasalnya, apa yang ditulis oleh YouTube Diary Jurnalis benar-benar tidak pernah dia lakukan.

"Di Fitnah Lagi, Banyak bener fitnah-fitnah , ga bosen yakkk," lanjut Dewi Perssik.

Menurut Dewi Perssik, dirinya kerap kali menjadi sasaran fitnah untuk sesuatu yang tengah ramai diperbincangkan. Dewi menduga, nantinya akan ada permohonan maaf demi meraih keuntungan pribadi.

"Setiap ada yang viral , disitunya nama DEWI PERSSIK jadi incaran fitnah-fitnah. Nanti minta maaf utk cari adsense wkwkwk Astagaaaa good….," paparnya.

Melihat unggahan Depe, netizen pun ikut geram. Bahkan mereka meminta agar Depe segera melaporkan tindakan tersebut agar pelaku kapok.