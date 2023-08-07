Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ledakan Dahsyat di Thailand, Jirayut Pastikan Keluarga Aman

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |03:30 WIB
Ledakan Dahsyat di Thailand, Jirayut Pastikan Keluarga Aman
Jirayut pastikan keluarga dan rumahnya aman, paska ledakan di Thailand. (Foto: ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Kabar duka datang dari Thailand, pasalnya ledakan dahsyat terjadi di sebuah pabrik kembang api yang menghancurkan 300 rumah. Jirayut memastikan keluarganya di sana dalam kondisi aman.

"Alhamdulillah keluarga aku aman," ucap Jirayut di acara Rumpi No Secret, Minggu (6/8/2023).

Selain keluarganya, Jirayut memastikan jika kediamannya juga aman dari ledakan tersebut. Pasalnya, lokasi ledakan dengan rumahnya berada tidak jauh.

"Rumah aku di kampung itu 45 menit, yang lagi dibangun itu sekitar 15 menit. Alhamdulillah rumah aku aman, cuma kedengaran ledakannya aja hanya bergetar saja," katanya lagi.

Jirayut

Menurutnya, kejadian yang terjadi di Thailand Selatan itu membuat 300 rumah hancur dan rata dengan tanah.

"Semua rumah di kampung itu rata, wilayah itu namanya Sungai Kolok, Changwat Narathiwat, Thailand. Daerah itu satu provinsi cuma beda kampung," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/33/3152861/jirayut-gzx1_large.jpg
Alasan Jirayut Masih Belum Tertarik Jadi WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152682/jirayut-bu7i_large.jpg
Kerja Keras di Indonesia, Jirayut Investasi Kebun Karet di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127031/jirayut-SEs4_large.jpg
Gempa Thailand, Jirayut Pastikan Kondisi Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114863/jirayut-MqPo_large.jpg
Pertama Dikerok saat Sakit, Jirayut: Ternyata Enak Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114857/jirayut-o0tF_large.jpg
Idap Pneumonia, Jirayut Afisan Kaget Disarankan Berobat ke Orang Pintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114620/jirayut-pMRH_large.jpg
Jirayut Afisan Kena Pneumonia, Sempat Dirawat di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement