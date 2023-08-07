Ledakan Dahsyat di Thailand, Jirayut Pastikan Keluarga Aman

JAKARTA - Kabar duka datang dari Thailand, pasalnya ledakan dahsyat terjadi di sebuah pabrik kembang api yang menghancurkan 300 rumah. Jirayut memastikan keluarganya di sana dalam kondisi aman.

"Alhamdulillah keluarga aku aman," ucap Jirayut di acara Rumpi No Secret, Minggu (6/8/2023).

Selain keluarganya, Jirayut memastikan jika kediamannya juga aman dari ledakan tersebut. Pasalnya, lokasi ledakan dengan rumahnya berada tidak jauh.

"Rumah aku di kampung itu 45 menit, yang lagi dibangun itu sekitar 15 menit. Alhamdulillah rumah aku aman, cuma kedengaran ledakannya aja hanya bergetar saja," katanya lagi.

Menurutnya, kejadian yang terjadi di Thailand Selatan itu membuat 300 rumah hancur dan rata dengan tanah.

"Semua rumah di kampung itu rata, wilayah itu namanya Sungai Kolok, Changwat Narathiwat, Thailand. Daerah itu satu provinsi cuma beda kampung," tuturnya.