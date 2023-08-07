Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Lawas yang Berani Lakoni Adegan Panas dalam Film

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |00:30 WIB
5 Artis Lawas yang Berani Lakoni Adegan Panas dalam Film
Artis lawas yang berani lakoni adegan panas dalam film. (Foto: Eva Arnaz/Instagram/@evaarnaz.id)
JAKARTA - Artis lawas yang berani lakoni adegan panas dalam film. Pada era kejayaannya, sekitar tahun ‘80 hingga ‘90-an, deretan aktris ini populer tak hanya karena kualitas akting yang mumpuni, namun juga pesona fisik mereka.

Para artis cantik ini bahkan berani mengambil risiko untuk melakoni adegan panas yang menjadi awal popularitas mereka di dunia hiburan Tanah Air. Berikut deretan artis lawas yang berani lakoni adegan panas dalam film versi Okezone.

1.Eva Arnaz

Pada akhir tahun '70-an, Eva Arnaz menjadi salah satu artis ternama yang kerap menghiasi sederet judul layar lebar. Wajah cantik dan tubuh menggodanya menjadi daya tarik utama sang aktris.

Artis lawas yang berani lakoni adegan panas. (Foto: Eva Arnaz/Instagram/@evaarnaz.id)

Artis lawas yang berani lakoni adegan panas. (Foto: Eva Arnaz/Instagram/@evaarnaz.id)

Ia bahkan tak segan beradegan panas demi tuntutan skenario film. Salah satu film kontroversial yang pernah dibintanginya adalah Serbuan Halilintar (1979) yang adegannya harus dipotong karena dinilai terlalu sensual.

2.Meriam Bellina

Artis lawas yang berani lakoni adegan panas selanjutnya adalah Meriam Bellina. Pada tahun '80 hingga '90-an, dia bahkan dijuluki Bom Seks Indonesia karena pernah beradegan panas dalam film Roro Mendut pada 1982.

Artis lawas yang berani lakoni adegan panas. (Foto: Meriam Bellina/Instagram/@bellinamer)

Artis lawas yang berani lakoni adegan panas. (Foto: Meriam Bellina/Instagram/@bellinamer)

Kini, di usia 58 tahun, Meriam Bellina belum kehilangan pesona dan kecantikannya. Aktris berdarah Belanda-Indonesia tersebut diketahui masih aktif berkarier dan berakting dalam sederet judul sinetron.

3.Kiki Fatmala

Kiki Fatmala memulai karier aktingnya lewat film Permainan di Balik Tirai, pada 1988. Wajah cantik dan tubuh moleknya membuat Kiki digaet menjadi Angels beberapa film Warkop DKI. Pada 1994, Kiki membintangi film panas Kenikmatan Tabu dan Kabut Asmara.

Artis lawas yang berani lakoni adegan panas. (Foto: Kiki Fatmala/Instagram/@qq_fatmala)

Artis lawas yang berani lakoni adegan panas. (Foto: Kiki Fatmala/Instagram/@qq_fatmala)

Popularitasnya semakin melambung ketika di tahun yang sama Kiki Fatmala membintangi sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Kini, di usia 53 tahun dia jarang terlihat di layar kaca dan fokus pada kegiatan pribadinya di luar dunia hiburan.

Halaman:
1 2
