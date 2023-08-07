Nugie Bintangi Film Horor yang Angkat Budaya Jawa Primbon

JAKARTA - Musisi Nugie didapuk membintangi film berjudul Primbon karya sutradara Rudi Soedjarwo. Sebagai pria berdarah Jawa, Nugie sudah akrab dengan pembahasan mengenai primbon.

"Dari mbah, aku sering didengerin cerita-cerita, 'kamu tuh wetonnya ini loh, bagusnya ini',"ujar Nugie di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

Ketika dirinya terlibat dalam film ini, Nugie seolah teringat dengan pembahasan mengenai Primbon dari orang-orang yang sudah sepuh di keluarganya, termasuk beberapa mitos berisi larangan atau 'pamali ' yang dipercayai.

"Menurutku selama main Primbon ini jadi inget, 'oh ya, udah maghrib, jangan main lagi' atau misalnya 'bangun pagi jangan ngucap sesuatu yang jelek, itu dikasih tau, atau ini hari apa, jangan tidur di atas jam 5 sore," katanya.

"Itu aku teringat kembali, kita ada di keluarga Primbon ini jadi inget lagi," lanjut pemilik nama lengkap Nugie Agustinus Gusti Nugroho ini.

Terlebih selama proses syuting berlangsung, Nugie dan para pemain beserta kru berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat yang masih memegang teguh tradisi sehingga mereka dapat lebih mengenal soal primbon dari masyarakat setempat.