Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Nugie Bintangi Film Horor yang Angkat Budaya Jawa Primbon

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |22:00 WIB
Nugie Bintangi Film Horor yang Angkat Budaya Jawa Primbon
Konferensi Pers Film Primbon. (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Nugie didapuk membintangi film berjudul Primbon karya sutradara Rudi Soedjarwo. Sebagai pria berdarah Jawa, Nugie sudah akrab dengan pembahasan mengenai primbon.

"Dari mbah, aku sering didengerin cerita-cerita, 'kamu tuh wetonnya ini loh, bagusnya ini',"ujar Nugie di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

Ketika dirinya terlibat dalam film ini, Nugie seolah teringat dengan pembahasan mengenai Primbon dari orang-orang yang sudah sepuh di keluarganya, termasuk beberapa mitos berisi larangan atau 'pamali ' yang dipercayai.

"Menurutku selama main Primbon ini jadi inget, 'oh ya, udah maghrib, jangan main lagi' atau misalnya 'bangun pagi jangan ngucap sesuatu yang jelek, itu dikasih tau, atau ini hari apa, jangan tidur di atas jam 5 sore," katanya.

"Itu aku teringat kembali, kita ada di keluarga Primbon ini jadi inget lagi," lanjut pemilik nama lengkap Nugie Agustinus Gusti Nugroho ini.

Terlebih selama proses syuting berlangsung, Nugie dan para pemain beserta kru berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat yang masih memegang teguh tradisi sehingga mereka dapat lebih mengenal soal primbon dari masyarakat setempat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184148//reza_rahardian-y5Xq_large.jpg
Sukses Garap Film Pangku, Reza Rahadian Ternyata Terinspirasi Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954//fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666//film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/205/3170043//andmesh_kamaleng-jOL5_large.jpg
Lagu Bukan Lagi Rumahmu dari Andmesh Kamaleng Jadi OST Film Air Mata di Ujung Sajadah 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/482/3169045//the_conjuring-e18v_large.jpg
9 Film Horor Terbaik untuk Membakar Kalori, Termasuk The Conjuring? 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement