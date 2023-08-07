7 Film India Dilarang Tayang di Indonesia karena Isu LGBT hingga Sensualitas

Film India dilarang tayang di Indonesia. (Foto: Firaaq)

JAKARTA - Film India dilarang tayang di Indonesia karena tem ceritanya yang kontroversial, dari perselingkuhan, isu keagamaan, hingga gaya bercinta. Menariknya, beberapa film ini justru dibintangi oleh deretan aktor ternama India.

Berikut deretan film India dilarang tayang di Indonesia versi Okezone.

1.Kama Sutra – A Tale Of Love

Film India Dilarang Tayang di Indonesia. (Foto: Kama Sutra: A Tale of Love)

Dirilis pada 1996, film Kama Sutra – A Tale Of Love mengandung adegan erotis, termasuk berbagai gaya bercinta. Film ini bercerita tentang Putri Tara yang akan menikah dengan Raja Raj. Namun Maya, sahabat Tara, tidak terima dan berusaha merayu sang raja. Film ini dibintangi aktris senior Bollywood, Rekha.

2.Dazed in Doon

Film India Dilarang Tayang di Indonesia. (Foto: Dazed in Doon)

Film India dilarang tayang di Indonesia berikutnya adalah Dazed in Doon. Dirilis pada 2010, film ini bahkan terbilang kontroversial di negaranya karena menampilkan aksi penyalahgunaan narkotika, intimidasi, dan perilaku menyimpang di sekolah. Bahkan otoritas setempat meminta pembatasan penayangan film tersebut.

3.Unfreedom

Film India Dilarang Tayang di Indonesia. (Foto: Unfreedom)



Film Unfreedom tercatat sebagai proyek kontroversial lain dari India. Film yang rilis pada 2014 ini dicekal tayang di Indonesia karena mengangkat kisah cinta sepasang lesbian dengan adegan-adegan tak senonoh di dalamnya. Tak hanya isu LGBT, film karya Raj Amit Kumar ini juga menggambarkan Islam seolah-olah agama yang buruk.