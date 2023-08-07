Hadirkan Saint Loco hingga NTRL, Intip Harga Tiket Summer Lime Fest 2023

JAKARTA - Summer Lime Fest 2023 akan digelar di Sunset Beach Ancol, Jakarta Utara, pada 16 September mendatang. Festival ini bakal mendatangkan line up dari genre musik cadas.

Di antaranya adalah Saint Loco, Paper Gangster, Seringai, Stereowall, Bonga Bonga, Saint Loco, NTRL, Rocket Rockers, hingga Integrity dari Amerika Serikat.

Tak hanya itu, ada juga hiburan karaoke yang akan diisi komunitas Lawless hingga Kiki Ucup. Nantinya, pengisi akan tampil di dua panggung megah yang persis berada di bibir pantai Ancol.

Pihak penyelenggara memberi kesempatan calon penonton untuk membeli tiket secara kolektif dengan pasangan hingga teman sepergaulan. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk menyaksikan aksi musisi idola Anda.

Tiket bisa didapatkan melalui situs resmi www.yesplis.com mulai Senin (7/8/2023). Berikut kategori tiket konser Summer Lime Fest 2023:

1. Early Bird (Rp150.000)

2. Pre Sale (Rp450.000)

3. Couple (Rp700.000)

4. Gank untuk 5 orang (Rp2.000.000), dan 5. Skena untuk 10 orang (Rp3.750.000).