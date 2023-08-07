Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Elma Dae Ungkap Latar Belakang Kecintaannya Main Drum dan Bass

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |01:01 WIB
Elma Dae Ungkap Latar Belakang Kecintaannya Main Drum dan Bass
Elma Dae (Foto: IG Elma)
JAKARTA - Selain bernyanyi, Elma Dae begitu suka dan mahir bermain drum dan bass. Ia pun mengungkapkan awal mula kecintaannya pada alat musik tersebut.

Hal ini ia dalami ketika sedang jalan-jalan di Seoul. Di tempat itu, ia banyak melihat para seniman jalanan.

 BACA JUGA:

Elma Dae

“Nggak sengaja, aku lihat ada street dance performer ngelakuin routine-nya dengan lagu yang aku belum familiar. Temponya cepat, tapi somehow terdengar sangat jazzy pop gitu,” ujar Elma.

Di Korea Selatan sendiri, fenomena busking atau tampil di tempat umum sudah menjadi hal yang umum. Terutama busking dengan cover dance lagu-lagu K-Pop yang lagi hits.

"Ternyata dia bilang itu musik jungle atau familiar dengan nama drum n bass. Aku malah nggak familiar sama sekali,” lanjutnya.

Kemudian Elma mendapatkan tawaran untuk menyaksikan penampilan lainnya di sebuah klub, yang menyuguhkan fast soul music. Hingga akhirnya, Elma dan penampil tersebut saling bertukar kontak, untuk memberikan informasi terkait acara yang akan didatanginya.

“Namanya Soap Seoul, masih di area Itaewon. Pas sampai di sana, feel-nya tuh anak muda banget nggak terlalu fancy, tapi nggak kumuh juga. Sangat dynamic street style, urban tapi sopan. Kayaknya memang mereka kesana untuk musiknya,” lanjutnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
