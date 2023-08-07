Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Janita Gabriela Kaget Suaranya Bisa Bikin Viral Tiktok

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |00:04 WIB
Janita Gabriela Kaget Suaranya Bisa Bikin Viral Tiktok
Janita Gabriela (foto: IG Janita)
A
A
A

 JAKARTA - Penyanyi Janita Gabriela kerap FYP di Tikktok. Ia pun tak menyangka bisa viral dan kontennya disukai banyak orang.

Terhitung baru menggunakan Tiktok, Janita yang merupakan jebolan The Voice itu awalnya tak menyangka bisa FYP. Namun dirinya berkeyakinan, beradaptasi di media sosial termasuk Tiktok, bisa membuatnya menjaga eksistensi di dunia hiburan.

 Janita Gabriela Kaget Suaranya Bisa Bikin Viral Tiktok

"Aku sadar bahwa memang saat ini informasi, terutama yang berkaitan dengan entertainment ramenya di situ. Jadi, aku mencoba untuk mendapatkan metode yang cocok dengan aku,” ujar Janita.

Awalnya hanya iseng menjalani hobinya sebagai penyanyi, sambil merekam di mobil. “Satu saat aku lagi galau tuh malam-malam. Aku mencoba cari angin segar aja, jalan-jalan sekitaran rumah. Terus aku iseng aja nyanyikan satu lagu sad song Beyonce, yang memang juga favorit aku,” lanjutnya.

Kemudian, dari situ lah Janita mulai dikenal publik.

“Tapi reaksinya mulai berdatangan dari orang-orang yang nggak aku kenal dan jumlahnya cukup signifikan. Beruntung, tim yang bekerja sama dengan aku juga mendeteksi hal serupa. Aku di encourage untuk nerusin, tapi dibikin lebih proper,” paparnya.

Halaman:
1 2
