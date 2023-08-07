Jeon Somi Akhirnya Comeback, Rilis Fast Forward Digarap BarengTeddy The Black Label

SEOUL – Jeon Somi akhirnya melakukan comeback dengan merilis EP terbaru, “GAME PLAN,” hari ini, Senin (7/8/2023). Penantian panjang Som-taengs dan Som-munchis (sebutan fans Jeon Somi) pun akhirnya terbayar.

Dalam comeback yang dinantikan ini, Somi mengandalkan Fast Forward sebagai title track. Sebagai artis di bawah naungan The Black Label yang diproduseri Teddy, album ini pun digarap sang produser.

Namun, lagu ini makin spesial karena alumni Produce 101 itu juga turut menggarap lagunya. Ya, Somi ikut terlibat dalam pembuatan lagu dan liriknya bersama Teddy.

Fast Forward merupakan lagu catchy dengan musik up beat dan hook enerjik dari genre deep house. Single tersebut cukup easy listening dengan minim sentuhan efek bas tapi tetap bikin pendengarnya ingin menari membebaskan stress.

Melali lagu ini, Somi seperti ingin menyampaikan pesan jika dirinya berharap segera bertemu pujaan hati. Apalagi setelah melalui berbagai kegagalan dalam menjalin hubungan.