Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Krisdayanti Duet dengan Anang Hermansyah di Konser Semesta, Raul Lemos: Sesuatu yang Luar Biasa

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |15:56 WIB
Krisdayanti Duet dengan Anang Hermansyah di Konser Semesta, Raul Lemos: Sesuatu yang Luar Biasa
Raul Lemos dan Krisdayanti. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Raul Lemos suami Krisdayanti angkat bicara soal sang istri berduet dengan Anang Hermansyah yang merupakan mantan suami Krisdayanti itu.

Momen mengejutkan terjadi dalam konser Semesta dari Krisdayanti yang berlangsung di JIEXPO Convention Centre & Theatre, Sabtu (5/8/2023).

Pasalnya, dia mengajak Anang Hermansyah, mantan suaminya yang semula di bangku penonton untuk bernyanyi bersamanya.

Raul Lemos

Meski tanpa persiapan, mereka sukses menyanyikan lagu duet legendaris mereka berjudul Cinta yang dirilis pada tahun 1996. Anang Hermansyah diketahui datang bersama istrinya, Ashanty dalam konser tersebut.

Sontak, duet ini menjadi perbincangan hangat. Melihat duet mantan pasangan suami istri itu, Raul Lemos suami Krisdayanti itu merespons dengan santai. Ia menyebut duet Krisdayanti dan Anang Hermansyah merupakan hal yang luar biasa.

"Itu sesuatu yang luar biasa," ujar Raul Lemos, Sabtu (6/8/2023).

Terlebih, Raul menganggap jika konser ini bak momen langka yang jarang terjadi. Perlu menunggu hingga belasan tahun hingga akhirnya duet ini kembali disuguhkan di atas panggung.

"Karena itu kan selama 13, 14 tahun ya, nggak terjadi sekali ini," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/33/3108169/krisdayanti-JN7K_large.jpg
Momen Gemas Ameena Karaoke Bareng Krisdayanti, Netizen: Pelatihnya Diva Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090335/krisdayanti-jpOt_large.jpg
Kalah di Pilkada Kota Batu, Krisdayanti Fokus Siapkan Konser Tunggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028627/azriel-hermansyah-dan-sarah-menzel-akan-menikah-tahun-depan-k8BuZrKIuY.jpg
Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel Akan Menikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028121/kris-dayanti-kena-tegur-raul-lemos-gegara-hal-sepele-B7J1ZnTVTo.jpg
Kris Dayanti Kena Tegur Raul Lemos Gegara Hal Sepele
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/33/3027277/krisdayanti-terharu-azriel-hermansyah-resmi-lamar-sang-kekasih-RRKLlfTgEv.jpg
Krisdayanti Terharu, Azriel Hermansyah Resmi Lamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022619/krisdayanti-bangga-lihat-aurel-hermansyah-dan-atta-halilintar-haji-di-usia-muda-UkgSI1Hnn1.jpg
Krisdayanti Bangga Lihat Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Haji di Usia Muda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement