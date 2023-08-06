Krisdayanti Duet dengan Anang Hermansyah di Konser Semesta, Raul Lemos: Sesuatu yang Luar Biasa

JAKARTA - Raul Lemos suami Krisdayanti angkat bicara soal sang istri berduet dengan Anang Hermansyah yang merupakan mantan suami Krisdayanti itu.

Momen mengejutkan terjadi dalam konser Semesta dari Krisdayanti yang berlangsung di JIEXPO Convention Centre & Theatre, Sabtu (5/8/2023).

Pasalnya, dia mengajak Anang Hermansyah, mantan suaminya yang semula di bangku penonton untuk bernyanyi bersamanya.

Meski tanpa persiapan, mereka sukses menyanyikan lagu duet legendaris mereka berjudul Cinta yang dirilis pada tahun 1996. Anang Hermansyah diketahui datang bersama istrinya, Ashanty dalam konser tersebut.

Sontak, duet ini menjadi perbincangan hangat. Melihat duet mantan pasangan suami istri itu, Raul Lemos suami Krisdayanti itu merespons dengan santai. Ia menyebut duet Krisdayanti dan Anang Hermansyah merupakan hal yang luar biasa.

"Itu sesuatu yang luar biasa," ujar Raul Lemos, Sabtu (6/8/2023).

Terlebih, Raul menganggap jika konser ini bak momen langka yang jarang terjadi. Perlu menunggu hingga belasan tahun hingga akhirnya duet ini kembali disuguhkan di atas panggung.

"Karena itu kan selama 13, 14 tahun ya, nggak terjadi sekali ini," pungkasnya.