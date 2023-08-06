Raffi Ahmad Peluk Jeje, Minta Maaf soal Perselingkuhan Syahnaz

JAKARTA - Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait perselingkuhan yang dilakukan sang adik, Syahnaz Sadiqah. Ia meminta maaf kepada adik iparnya, Jeje Govinda.

"Gue sebagai kakak istri lo, mewakili keluarga besar, guecuma satu kata yang bisa gue katakan. Minta maaf," ujar Raffi, dikutip dari YouTube Rans Entertainment, Minggu (6/8/2023).

Raffi Ahmad berusaha memahami perasaan Jeje. Ia pun ada rasa marah ketika tahu kelakuan sang adik.

"Gue sangat ngerti lah berada di posisi lo itu enggak gampang. Gue mau marah, mau teriak, ibaratnya ingin gue lakukan ke adik gue.." kata Raffi.

"Gue cuma minta maaf dari hati gue yang paling terdalam," sambungnya.