Daniel Mananta Minta Marshanda Baca Alkitab, Netizen Curiga Ada Maksud Terselubung

JAKARTA - Marshanda baru-baru ini diundang ke podcast YouTube Daniel Mananta. Di tengah perbincangan itu, sang artis sempat diminta membaca isi Alkitab.

"Itu Yesus, Nabi Isa kayak di hati gue tiba-tiba ngerasa tolong dong kasih tau Caca si ayat ini di Alkitab ini dari Mazmur 27:10, lo baca aja," ujar Daniel, dikutip pada Minggu (6/8/2023).

Lalu Marshanda mengikuti ucapan Daniel. Mantan istri Ben Kasyafani itu membaca potongan ayat yang isinya tentang pertolongan Tuhan.

"Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku," ujar Marshanda yang membaca isi ayat Alkitab tersebut.

Menurut Daniel, isi ayat tersebut menjawab keresahan Marshanda. Tuhan siap memberikan pertolongan kepada manusia.