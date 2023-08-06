Siwon Choi Sebut Prilly Latuconsina Sayang, Netizen Jealous

JAKARTA - Prilly Latuconsina membuat netizen jealous. Pasalnya dalam unggahan di sosial media miliknya, Siwon Choi aktor sekaligus penyanyi asal Korea itu menyebut nama Prilly Latuconsina sayang.
Prilly Latuconsina memposting unggahan di sosial media berupa video singkat, di mana dalam video itu terlihat Prilly Latuconsina tengah bersama Siwon Choi.
"Apa kabar? nama saya Mas Agung Siwon. Selamat Prilly sayang, Film kamu Ketika Berhenti di Sini tembus satu juta penonton," ujar Siwon Choi, Minggu (7/8/2023).
"Thank you, Oppa sayang," balas Prilly Latuconsina.