Rina Nose Dirujak Netizen Gegara Dituding Pilih Childfree, Sebut Suka sama Anak Kecil

JAKARTA - Rina Nose menjadi sorotan publik, hal itu gegara dirinya dituding memilih untuk childfree atau tidak punya anak.

Tudingan itu muncul karena rumah tangga Rina Nose dan sang suami Josscy Vallazza sudah berjalan empat tahun dan belum juga dikaruniai anak.

Terkait tudingan tersebut, Rina Nose tegas membantahnya. Hal itu diungkapkan Rina Nose saat menjadi bintang tamu di Podcast Ngobrol Asix.

"Enggak bukan mutlak childfree, bukan mutlak juga itu menjadi sebuah pemikiran. Pemikiran kita saat ini untuk tidak ada anak," ungkap Rina Nose, Minggu (6/8/2023).

Pasalnya, perempuan 39 tahun itu tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari dia dan suami bakal merencanakan punya anak.

"Tapi, kalau misalnya besok lusa bisa berubah pikiran dan tiba-tiba merindukan sosok anak bisa jadi, tapi kita berjalan saja. Itu kan yang buat yang bikin berita," ujar Rina Nose.

Terlebih, pemilik nama asli Nurina Permata Putri itu dan suami tidak memiliki masalah dengan anak kecil. Hanya saja, untuk saat ini keduanya memilih untuk belum ingin mempunyai keturunan.

"Lebih ke enggak ada anak oke, ada anak juga oke, toh basic-nya aku suka anak kecil, enggak ada masalah juga kok sama anak kecil," tambah Rina Nose.