Marion Jola Ternyata Ngefans Lesti Kejora: Suaranya Mewah!

JAKARTA - Penyanyi Marion Jola mengaku mengidolakan pedangdut Lesti Kejora. Meski memiliki genre musik yang berbeda, dia mengakui bakat yang dimiliki istri Rizky Billar itu.

"Gue dengerin lagu radio dangdut. Gue dengerin semua (lagu-lagu dangdut). Kalau idola gue Lesti," ujar Marion, dikutip dari video unggahan akun @lambegosiip, Minggu (6/8/2023).

Marion menjelaskan alasannya mengidolakan Lesti. Menurutnya, pelantun Zapin Malayu itu punya warna suara kombinasi mewah dan tradisional yang tak dimiliki pedangdut baru.

"Lesti itu punya suara yang sangat indah. Kak ini serius, lo cari penyanyi dangdut baru, nggak ada ada yang punya suara sedangdut, semewah, dan tradisional seperti Lesti," kata Marion.