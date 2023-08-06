Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lady Nayoan Selamat dari Kecelakaan Maut: Masih Dikasih Kesempatan sama Tuhan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |14:20 WIB
Lady Nayoan Selamat dari Kecelakaan Maut: Masih Dikasih Kesempatan sama Tuhan
Lady Nayoan beri kabar terbaru usai dirawat akibat kecelakaan di jalan tol. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Lady Nayoan selamat dari maut usai mengalami kecelakaan bersama Rendy Kjaernett sang suami di jalan tol. Dia pun mengucapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang masih memberikan kesempatan untuk bisa menjalankan hidupnya itu.

Ibu tiga anak ini tentunya merasa bersyukur masih diberi kesempatan hidup setelah terjadi kecelakaan hingga mobilnya terbalik.

"Bersyukur banget aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan," kata Lady Nayoan di sosial media miliknya, Minggu (7/8/2023).

Lady Nayoan

Ia meminta maaf lantaran belum bisa membalas sejumlah pesan dari banyak pihak yang sudah mendoakan dan memberi dukungan untuk kesembuhannya.

"Karena ini aku ketik aja masih minta tolong (bantuan), karena tangan aku juga masih pemulihan," kata Lady Nayoan.

Bahkan, Lady Nayoan juga memperlihatkan bagian tubuhnya yang masih bengkak dan memar. Mulai dari pergelangan tangan, lengan kaki, betis, hingga tumit.

"Terima kasih untuk semua yang WA/DM aku, doain aku untuk segera pulih," ujarnya.

Beruntung kini Lady Nayoan sudah pulang dari rumah sakit dan senang bisa kembali ke rumah bertemu dengan anak-anaknya.

"Puji Tuhan aku bisa pulang lagi ke rumah kumpul sama anak-anak. Terima kasih terima kasih terima kasih untuk semua doanya, Tuhan yang balas semua doa teman teman God bless you all," tutur Lady Nayoan.

