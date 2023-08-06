Fuji Utami Diduga Punya Pacar Baru, Thariq Halilintar Masih Nyantai

JAKARTA - Thariq Halilintar menanggapi kabar Fuji memiliki pacar baru. Ia mengaku belum mengikuti gosip terbaru tentang mantan kekasihnya itu.

Kendati demikian, adik Atta Halilintar ini memberikan jawaban bijak. Ia memberikan doa terbaik untuk Fuji, apabila kabar yang beredar benar adanya.

"Aku tuh nggak ngikutin sama sekali lagi, tapi mudah-mudahan yang terbaik," kata Thariq, ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2023).

Thariq dan Fuji masih menjalin hubungan baik setelah putus. Menurut Thariq, komunikasi mereka masih berjalan lancar.