Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Utami Diduga Punya Pacar Baru, Thariq Halilintar Masih Nyantai

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |13:29 WIB
Fuji Utami Diduga Punya Pacar Baru, Thariq Halilintar Masih Nyantai
Thariq Halilintar. (Foto: Instagram/@thariqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar menanggapi kabar Fuji memiliki pacar baru. Ia mengaku belum mengikuti gosip terbaru tentang mantan kekasihnya itu.

Kendati demikian, adik Atta Halilintar ini memberikan jawaban bijak. Ia memberikan doa terbaik untuk Fuji, apabila kabar yang beredar benar adanya.

"Aku tuh nggak ngikutin sama sekali lagi, tapi mudah-mudahan yang terbaik," kata Thariq, ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2023).

Thariq dan Fuji masih menjalin hubungan baik setelah putus. Menurut Thariq, komunikasi mereka masih berjalan lancar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement