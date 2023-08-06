Prilly Latuconsina Ikut Bersih-bersih usai Tampil di JFC 2023

JEMBER - Jember Fashion Carnaval (JFC) 2023 rampung dilaksanakan pada Sabtu, 5 Agustus 2023. Setelah acara, artis Prilly Latuconsina langsung gerak cepat untuk melakukan aksi bersih-bersih.

Hal ini diungkap oleh perancang busana sekaligus pengurus acara JFC 2023, Bubah Alfian. Mulanya, ia berterima kasih pada publik yang turut ikut mendukung gelaran busana Tanah Air ini.

“Perhelatan Jember Fashion Carnaval tahu ini membuka sejarah baru, aku akan bilang ribuan terima kasih seumur hidupku sm teman2 yg udh mendukung acara ini,” tulis Bubah, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (6/8/2023).

Selain itu, Bubah juga mengungkap hal terpuji yang dilakukan artis cantik, Prilly Latuconsina di acara JFC 2023 ini. Tak cuma ikut melenggang dengan busana yang unik, Prilly juga ikut turun membersihkan kawasan Jember pasca acara JFC 2023 tadi malam.

Bubah ikut salut dengan aksi bintang film Danur itu yang turut peduli dengan lingkungan dan tak ragu untuk membersihkan jalanan.

“Dan tentunya selain membuat kostum dari barang bekas dan sampah, kali ini kami tidak akan membuat Jember kotor karena Prilly Latuconsina dan Generasi Peduli Bumi langsung bersih-bersih dan besok mereka akan bersih-bersih lagi,” ungkap Bubah.