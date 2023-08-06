Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Slank Respons Kontroversi Rilisnya Lagu Polisi yang Baik Hati

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |09:05 WIB
Slank Respons Kontroversi Rilisnya Lagu <i>Polisi yang Baik Hati</i>
Slank. (Foto: Slank/Instagram/@slankdotcom)
JAKARTA - Grup band Slank menanggapi polemik lagu terbaru mereka, Polisi yang Baik Hati. Judul hingga liriknya diduga bertentangan dengan karakter Slank yang selama ini dikenal berani menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, salah satu personel Slank, Bimbim, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dengan santai ia menjelaskan bahwa mereka sengaja mengeluarkan karya yang mengundang polemik di masyarakat.

"Dengan menciptakan polemik, memang tujuan kita seperti itu," kata Bimbim saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (5/8/2023).

Senada dengan apa yang disinggung oleh Bimbim, Ivanka menimpali jika polemik itu menjadi bukti bahwa Slank berhasil menghadirkan lagu yang menjadikan masyarakat langsung menyoroti dan aktif untuk bersuara ketika merasa ada yang tidak beres. Kontrol sosial akan terus berjalan, sesuai dengan misi Slank selama ini.

