Ria Ricis Kena Hujat Lagi usai Bikin Konten saat Ibunya Sakit

JAKARTA - YouTuber Ria Ricis kembali jadi sorotan. Belum lama ini, ia disapa membagikan konten di kanal YouTube-nya saat sang ibunda tengah terbaring di rumah sakit.

Momen itu terlihat dalam akun Twitter, @kegblgnunfaedh yang mengunggah thumbnail video Ricis bertajuk Ibu Masuk Rumah Sakit Lagi. Alih-alih mendapat simpati, Ricis justru ramai dihujat warganet.

Dalam unggahan tersebut, tampak foto sang ibunda tengah terbaring di ranjang rumah sakit. Sedangkan Ricis terlihat berada di dekat sang ibunda dan mengarahkan kameranya ke wanita yang melahirkannya.

“Semoga cepat sembuh mamanya Ricis, amin,” tulis akun tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (6/8/2023).

Postingan itu jelas mengundang komentar netizen hingga membuat Ricis panen hujatan. Banyak warganet merasa tak habis pikir melihat Ricis yang masih membuat konten saat ibundanya terbaring di rumah sakit.

“Kak Icis, ada baiknya semua gak dikontenin,” kata akun @ca*******.

“Kenapa dikontenin sih?,” tambah @cus******.