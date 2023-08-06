Senangnya Angga Yunanda dan Prilly Latuconsina Debut di Festival Film Internasional

JAKARTA - Prilly Latuconsina dan Angga Yunanda membintangi film Budi Pekerti. Lewat film ini, dua artis muda ini berkesempatan tampil di festival film internasional.

Film Budi Pekerti akan mewakili Indonesia di Toronto International Film Festival (TIFF) pada awal September 2023 yang diselenggarakan di Kanada.

"Sepertinya akan jadi pengalaman yang menarik, apalagi ini festival pertama kita berdua," kata Angga Yunanda ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Pasti akan sangat menyenangkan nanti," lanjutnya.

Senada dengan Angga, Prilly sangat puas dengan pencapaian ini. Pasalnya, sang aktris ditantang untuk berbicara bahasa Jawa saat syuting.

Oleh karena itu, tampil di festival luar negeri merupakan pembayaran yang sangat memuaskan untuk Prilly.